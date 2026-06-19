La Misión de Observación Electoral Internacional de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), que preside Alejandro Moreno, se reunió en Bogotá con las misiones de Observación Electoral Internacional (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea.

Ello para analizar el proceso electoral que vive Colombia, previo a las elecciones de este domingo, donde más de 40 millones de colombianos habrán de elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República, entre las fórmulas que encabezan los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Moreno Cárdenas reconoció el intercambio de visiones sobre el trabajo que la OEA y la COPPPAL, dos organizaciones regionales, vienen desarrollando desde hace meses en Colombia y en toda América Latina y el Caribe, el cual brinda certeza, legitimidad y estabilidad institucional en el hemisferio.

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El dirigente de los partidos latinoamericanos y caribeños agrupados en la COPPPAL, también valoró el trabajo profesional que, al igual que la OEA, realiza en Colombia la Misión de la Unión Europea, la cual está a cargo del vicepresidente del Parlamento Europeo, el eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, que con un amplio grupo de observadores de largo y corto plazo, repartidos por toda la geografía colombiana, nos brindan una evaluación neutral, objetiva y basada en evidencias de todo el proceso comicial para promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en este país y en general en los países de América Latina y el Caribe.

Moreno Cárdenas destacó el trabajo coordinado que la COPPPAL realiza con la OEA y la Unión Europea en cada proceso electoral, el cual se enriquece con el intercambio de información y, sobre todo, con el compromiso de las tres organizaciones en favor de la democracia, los derechos humanos y Estado de Derecho, el cual diariamente debemos fortalecer.

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Dijo que el despliegue que realizan las misiones de la OEA, Unión Europea y la COPPPAL de cientos de observadores en países como Colombia con alta competencia política, busca garantizar la transparencia, construir confianza ciudadana y emitir recomendaciones técnicas que fortalezcan los principios y valores de la democracia.

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