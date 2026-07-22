La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció que, con el propósito de fortalecer la protección sanitaria, inició el entrenamiento de cinco binomios caninos que participarán las labores de inspección en Centroamérica y El Caribe, para evitar la diseminación de plagas y enfermedades de plantas y animales.

En un comunicado publicado en vísperas del Día Mundial del Perro, la dependencia federal señaló que los perros forman parte de la Generación 82 del Centro de Adiestramiento Canino (Ceacan).

Inicia Agricultura capacitación de la Generación 82 de Binomios Caninos para proteger el patrimonio agroalimentario. Foto: Especial

Según informó, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) asignó cinco perros, procedentes de albergues y donaciones, a cuatro oficiales de República Dominicana y uno de Belice, a fin de recibir capacitación durante seis semanas, para que después se integren a las actividades de inspección en sus países de origen.

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Jorge Bustamante Rojano, director de Gestión Estratégica de Servicios Cuarentenarios del organismo de Agricultura, expresó durante la ceremonia de bienvenida al Ceacan que el adiestramiento permite dar una segunda oportunidad a animales en situación de abandono.

En este evento, Senasica reconoció a cinco canes que han concluido su etapa como oficiales de inspección: Maiden, con 11 años de servicio; Queen, con 10 años; Onix, con nueve; Wera, con ocho y Ury, con siete años.

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Inicia Agricultura capacitación de la Generación 82 de Binomios Caninos para proteger el patrimonio agroalimentario. Foto: Especial

La Secretaría de Agricultura resaltó que el Ceacan durante casi 15 años de operación ha formado a 81 generaciones, tiempo en el que se han integrado 417 binomios caninos que trabajan a nivel nacional e internacional.

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Según destacó, al momento ha formado 3 unidades caninas para Panamá, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Belice, así como 12 instructores que capacitan a nuevas generaciones en sus propios países.

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Inicia Agricultura capacitación de la Generación 82 de Binomios Caninos para proteger el patrimonio agroalimentario. Foto: Especial

En México trabajan más de mil 400 oficiales de inspección, de los cuales más de 80 conforman binomios caninos, quienes tienen la encomienda de vigilar puertos, aeropuertos y puntos fronterizos para evitar al menos mil plagas agrícolas y 78 enfermedades animales que tienen presencia en otros países.

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