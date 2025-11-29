Adaly Vera, una niña de 12 años originaria del Estado de México, está cada vez más cerca de poner fin a la Escoliosis Idiopática que padece. La organización Enderezando Curvas impulsa cirugías de corrección de columna para niñas, niños y adolescentes que no cuentan con los recursos para acceder a este tratamiento.

“El año pasado nos enteramos que Adaly tenía escoliosis y desde ese momento ha sido una gran preocupación. No tenemos los recursos necesarios para que ella pueda operarse”, compartió su mamá, Sandra Nazario, al solicitar apoyo a la asociación.

La Escoliosis Idiopática es una condición que aparece en niñas y niños sanos, principalmente entre los 10 y 17 años. Su progresión deforma la columna en forma de “S” o “C”, y al superar los 40 grados de curvatura, la única alternativa segura es una cirugía de corrección con barras y tornillos de titanio. El objetivo: enderezar la columna y evitar daños severos que pueden comprometer la función del corazón y los pulmones.

Adaly está a un paso de recuperar su vida con cirugía de Escoliosis que supera el millón de pesos y le fue donada (29/11/2025). Foto: Especial

Adaly forma parte del 6% de menores en México que viven con esta condición, según cifras internacionales. Y aunque la necesidad es grande, el acceso es limitado: solo existen 10 médicos altamente especializados en estos procedimientos en todo el país, debido a que la formación quirúrgica requiere preparación en el extranjero.

Dos de esos especialistas, el Dr. José Antonio Canales y el Dr. Antonio Hurtado, colaboran directamente con la organización Enderezando Curvas. Junto con Hospitales MAC y la empresa Comerker, han logrado donar cirugías cuyo costo comercial supera el millón de pesos.

Con su intervención, Adaly se convertirá en la paciente número 19 beneficiada por este programa altruista. La cirugía se llevará a cabo el lunes 1 de diciembre a las 10:00 horas, en el Hospital MAC Periférico Sur, ubicado en Periférico Sur 5246, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, Ciudad de México.

A partir de enero de 2026, la asociación abrirá nuevamente el registro para que más menores con diagnóstico de Escoliosis Idiopática puedan postularse. Las familias interesadas —así como las personas que deseen donar para cambiar la vida de más niñas y niños— pueden ingresar a: www.enderezandocurvas.com

nro/bmc