El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, responsabilizó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de ordenar que trabajadores del Poder Judicial reventaran ayer el séptimo foro sobre la reforma judicial que tuvo como sede la ciudad de Saltillo, Coahuila.

En entrevista, el coordinador de los senadores de Morena denunció que se trató de una provocación montada desde la Presidencia del máximo tribunal del país, cuya titular, dijo, se ha radicalizado.

“La Corte otorgó el día a todos los trabajadores del país para que acudieran a esa protesta en un día laboral, lo declaró día no laboral y espero que no haga mañana lo mismo la Presidencia de la Corte en Sinaloa, que es el último de los foros que tenemos”, expresó.

Lee también Aprobación de Reforma Judicial, entre 12 y 15 de septiembre: Monreal

-¿La Corte quería reventar? -se le cuestionó.

-Yo creo que sí, yo creo que la Corte reventó, no quería, la Corte reventó el foro de ayer porque no se pudo concluir como lo ha sido en otras partes. En otras partes ha habido protestas y ha habido respeto, ayer no lo hubo, hubo agresiones directas contra los legisladores y los expositores.

-¿Le pone nombre de esa acción? ¿Norma Piña?

-Ella es quien otorga el permiso para no laborar, es la presidenta de la Corte quien autoriza que no vayan a trabajar o que no les descuenten sus días de trabajo, Norma Piña. Quien está haciendo este último esfuerzo de radicalización es ella.

Lee también VIDEO: Crean "Súper Moreno contra el Poder Judicial", obra teatral que promueve reforma de AMLO

Ricardo Monreal “lamentó mucho” lo que pasó en Coahuila, “tierra de Miguel Ramos Arizpe, de grandes constitucionalistas. Me da tristeza porque se expuso a los legisladores, hubo gritos, hubo suspensión, hubo violencia, había mucha violencia, y la Corte tiene una gran responsabilidad, lo quiero decir personalmente bajo mi estricta responsabilidad”.





















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot