Señor Director:En relación a la nota publicada en EL UNIVERSAL el pasado día 11 de septiembre de 2025, con título “Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal”, en la que se menciona a nuestra empresa americana Serv Energy LLC, la cual se enlista en una relación de empresas a las que se les vincula con este delito de acuerdo con la FGR en México.

Nos permitimos informar y aclarar que nuestra empresa Serv Energy LLC es una empresa americana constituida en el estado de Texas en 2017 y que nos dedicamos a la comercialización de hidrocarburos en el mercado doméstico americano y de exportación.

Nuestra empresa cumple al 100% con todas las regulaciones como comercializador doméstico y de exportación de hidrocarburos en Estados Unidos y somos una empresa que cumple también al 100% con sus responsabilidades fiscales en EU. Nuestra empresa, al igual que muchas otras más en Texas, le vende a entidades mexicanas que adquieren sus productos regularmente en las terminales donde comercializamos en Texas y/o en otros estados como Arizona.

RECHAZAMOS rotundamente el involucramiento que nos hacen en esa lista de huachicol fiscal de la FGR, ya que NO somos partícipes de los procesos de internación/importación hacia México de compradores en Estados Unidos.

Serv Energy RAG S de R.L. de C.V., es nuestra entidad mexicana, creada también en 2017, y cuenta también con el permiso de comercialización en México H/21164/COM/2018.

Todo el diesel, gasolina 87 o gasolina 91 que hemos comercializado en México, desde su creación, ha sido importado cubriendo 100% de sus impuestos respectivos y cumpliendo también al 100% con la norma de calidad mexicana NOM-016-CRE-2016. Dichas importaciones han sido a través de permisos de largo plazo otorgados por Sener y esa información consta en nuestros registros contables, fiscales y en los reportes semanales remitidos a la CRE.

El nombre de la empresa Serv Energy LLC aparece en el expediente de la causa penal 325/2025 con la que se giró la orden de aprehensión contra el vicealmirante de la Marina Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra recluido en el penal de El Altiplano.

En el documento se detalla que seis integrantes del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR realizaron un análisis integral y detectaron, al menos, 555 empresas que están vinculadas con actividades de contrabando de huachicol.

