Luego que ayer Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fuera visto en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su visita fue para ver a un excolaborador que hoy trabaja en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).

A pregunta expresa en su conferencia matutina, la Mandataria federal dijo que el extitular se reunión con su excolaborador para "un asunto particular y salió”.

"Vino a ver a una persona que es de la Consejería, que fue su jurídico (en CFE)”.

“Cuando hay un asunto particular entran por Palacio Nacional y van a ver a una u otra persona, no tiene nada de malo. Que le hayan hecho una campaña al licenciado Bartlett, él llegó, entró, fue a ver una persona para un asunto particular y salió”.

Ayer miércoles, a mediodía, Manuel Bartlett fue visto entrar y salir del estacionamiento de Palacio Nacional, ubicado sobre la calle Correo Mayor.

