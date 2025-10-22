Funcionarios de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Salud acudieron al Senado de la República para reunirse a puerta cerrada con senadores de Morena y de las bancadas aliadas, con la finalidad de explicarles los detalles del proyecto de Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal para 2026.

Al término de la reunión de dos horas y media, en entrevista, el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, informó que el encuentro fue para aclarar algunas dudas sobre el paquete fiscal.

“Fundamentalmente aclaraciones de lo que son los impuestos saludables… se va a nutrir la información para ver la fundamentación científica de lo que se está argumentando para generar estas iniciativas por parte de Hacienda”, explicó.

Lee también Diputados avalan resultados de Cuenta Pública 2023; oposición advierte daños al erario por 51 mil mdp

Dijo que sobre el impuesto a los refrescos, “necesitamos las evidencias científicas porque hay algunos cuestionamientos al respecto. Entonces es lo que queremos, pero la verdad es que la parte sustantiva tiene que ver con lo favorable que es el tema del comportamiento del paquete fiscal con los bancos para el tema de los pagos del Fobaproa”.

Por su parte, el senador Pável Jarero señaló que no se prevé hacerle ningún ajuste al paquete fiscal, ya que “el grupo parlamentario de Morena está convencido plenamente de que vamos a empujar la próxima semana el paquete de Ley de Ingresos tal como lo están planteando”.

Señaló que la oposición va a ir en contra porque siempre ha estado en contra de todo. “Eso no va a cambiar, entonces nosotros tenemos el interés de que el país esté bien, de que a la gente en México le vaya bien, y esa es la tarea principal”.

Se espera que el proyecto de Ley de Ingresos y Miscelánea fiscal sea discutido en comisiones el próximo martes y al día siguiente se presente ante el pleno del Senado.

Asistieron a la reunión María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, y Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de la SHCP, entre otros funcionarios.

Lee también Diputados avalan nueva Ley Orgánica de la Armada de México y turnan al Senado; oposición denuncia militarización

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc