A México le va a ir mucho mejor con una mujer, asegura AMLO tras triunfo de Claudia Sheinbaum López Obrador señaló que algunos opositores aún no comprenden el resultado por el bombardeo de información; “ya no lo permitas, no permitas que te avasallen y te manipulen”, aconseja

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a México “nos va a ir mejor, mucho mejor”, Foto: especial