El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “a medias y equivocada” la política antidrogas del gobierno de Estados Unidos porque no se enfocan a atender las causas que generan la muerte de miles de jóvenes en ese país.

A 14 días de que conclusa su sexenio y en “pausa” con el embajador estadounidense, Ken Salazar, el titular del Ejecutivo criticó que el país vecino es el principal consumidor de drogas en el mundo, en Estados Unidos, pero no se habla de los cárteles locales que se encargan de la distribución.

“Ahí está el ejemplo de nuestros hermanos estadounidenses, y no se habla mucho de eso. Ellos tienen una política equivocada porque no atienden las causas, se queda y eso a medias el combate a las drogas, al narcotráfico, a medias, porque una vez que llega la droga a Estados Unidos ya no hay bandas distribución de drogas ¿cómo es eso, no hay carteles allá?”.

El Mandatario señaló Estados Unidos sólo señala que los narcotraficantes están en México, Colombia, Ecuador, Guatemala, están en otras partes, pero en Estados Unidos no hay grupos dedicados al narco.

“Imagínese si es el centro de consumo más importante en el mundo, ¿quién distribuye la droga? Ah, pero los políticos, los legisladores, los de las agencias del gobierno no hablan de eso, por eso digo combaten al narcotráfico a medias”.

El presidente López Obrador reclamó que el gobierno estadounidense no quiere darle atención a lo que causa el consumo y porque los jóvenes optan por la droga, porque, aunque desaparezca el fentanilo, cualquier otra droga seguirá provocando daño y la pérdida de vidas humanas.

