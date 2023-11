La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Claudia Zavala, rechazó los señalamientos en su contra que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera en el sentido de que ella ordenó manipular sus expresiones en un recurso que presentó Xóchilt Gálvez por violencia de género contra el mandatario.

“A diferencia de otras instituciones en el INE trabajamos con estos estándares éticos, desde las consejerías no influimos en el trabajo y en la presentación de las resoluciones y mucho menos en esta Comisión de Quejas”, subrayó en el marco de una sesión de instancia electoral.

Subrayó que su actuar está basado en decisiones colegiadas y basadas en criterios jurídicos, y sujetas a la revisión del órgano jurisdiccional.

Expuso que el Presidente de la República probablemente y yo creo que es lo más seguro es la persona mejor informada del país, “sabe bien que a diferencia del gobierno en el que la gran mayoría de las decisiones ejecutivas toman de manera unipersonal, pues ahí hay titulares de despacho, la toma de decisiones en el INE es a través de los órganos colegiados”.

Tajante negó que algún miembro del Consejo General del INE pueda influir en las decisiones de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE).

“Afirmar ello implica desconocer el funcionamiento de nuestra institución. Sugerir que una consejera pueda influir en las decisiones de los otros consejeras invisibiliza también el trabajo colegiado. A diferencia de otras instituciones, en el INE trabajamos con estos estándares éticos desde las consejerías”, indicó.

Aclaró que no está en “mi horizonte de trabajo polemizar con los servidores o servidoras públicas, por las críticas o las declaraciones que hagan en torno a las decisiones que como consejera electoral tomo n el ejercicio de las obligaciones constitucionales que me son concedidas. No obstante y con el único fin de informar a la ciudadanía cómo funciona el trabajo técnico del INE cómo funciona el trabajo”.

tjm