A ocho meses del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, el comunicador aseguró que buscará entre el próximo miércoles o jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga su caso para dar con el autor intelectual.

Sobre el tema, en una entrevista con el comunicador Carlos Loret de Mola, indicó que junto a su equipo de abogados tomó esta decisión pues, aunque hay 13 personas detenidas, está absolutamente desinformado acerca de quién ordenó asesinarlo y por qué motivo.

Solicitará apoyo de la FGR

“Mi desinformación es absoluta. Ante eso, podría sentarme a esperar otros ocho meses, 16, 24, no sé cuántos meses o buscar a la otra instancia del Estado mexicano, que puede participar en la investigación del caso y esa otra instancia es la Fiscalía de Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República. Yo solicitaré y, esto creo que lo haré el miércoles o el jueves, solicitaré su apoyo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué confiar? Porque pues, si no confío en las instituciones, ¿qué hago? ¿Me voy al extranjero? ¿Contrato a un detective?

¿Qué es lo que hago?”, cuestionó en el medio Latinus.

Gómez Leyva reveló que desde diciembre del año pasado ha tenido que moverse por la Ciudad de México con un fuerte dispositivo de seguridad a consecuencia de la preocupación en la que se encuentra sumergido.

“Ante el dilema de encerrarme a lamentarme, a victimizarme, a hacerme pedazos o salir corriendo, yo dije: 'yo voy a seguir haciendo mi vida, mi vida ha cambiado porque hoy es una vida protegida'. Hoy me tengo que mover con un cinturón de seguridad, pero te diría que fuera de eso, es esencialmente la vida que tenía antes… La preocupación está ahí, alguien me quiso matar y no tengo idea quién fue y por qué”, dijo el periodista.

Gómez Leyva seguirá trabajando hasta el final del sexenio

Pese al miedo, el reportero aseguró que seguirá trabajando hasta el final del sexenio, aunque Andrés Manuel López Obrador continúe señalándolo “con malignidad y sevicia”.

“Es maligna, hay malignidad en esto, hay se vicia. Él es un bulleador en el patio de recreo de la secundaria. Él es el grandote que viene acompañado de todos sus cuates, de sus redes sociales, de sus instituciones, de su fuerza, de sus canales de difusión y te bullea todos los recreos, y cuando estás en el piso, y te están pateando, y te están escupiendo, dice: '¡pero es parejo eh!', '¡es parejo!', ‘es la comunicación circular’, 'estoy ejerciendo mi derecho de réplica'. El presidente es el bulleador en el patio de recreo de la secundaria”, declaró.

Hoy en su programa de radio Por la mañana, Ciro Gómez Leyva confirmó que solicitará apoyo a la Fiscalía de Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión de la FGR para que apoye a las investigaciones que la fiscalía local tiene en curso pues tiene la percepción de que no hay avances.

“Lo que estoy haciendo es pedir un apoyo porque siento y, quizás sea injusto, pero siento que la investigación no avanza en lo medular y lo central sobre quién tomó la decisión de planear y llevar a cabo ese atentado que hoy cumple ocho meses”, dijo.



