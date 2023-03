“Yo no dejaría a mi hijo ir a México al spring break”, dice senador Bob Menéndez

El senador demócrata Bob Menéndez volvió a criticar la estrategia de seguridad del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y lo acusó de “mentir” al afirmar que en México no se produce fentanilo.

Entrevistado por el periodista José Díaz Balart en la cadena MSNBC, éste le preguntó si, tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, dos de los cuales fueron asesinados, y las declaraciones de López Obrador de que “México es más seguro que Estados Unidos”, considera a México como “un buen socio de Estados Unidos”.

Menéndez respondió que “Tenemos un gran desafío con México. El presidente López Obrador dijo recientemente que en México no se produce fentanilo. Eso es simplemente falso. O se está engañando a él mismo o está tratando de engañar al pueblo de México. Pero ciertamente a nosotros no nos engaña, y eso tiene consecuencias enormes para Estados Unidos”.

El también presidente del Comité de Asuntos Exteriores afirmó, como ha hecho en el pasado, que “a lo largo de las comunidades fronterizas, son los cárteles de la droga los que las controlan, no el gobierno de México”.

Advirtió que “México tiene la responsabilidad por la seguridad no sólo de sus ciudadanos, sino de los ciudadanos de todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, que viajan a México”.

Incluso mencionó que un amigo le preguntó si dejaría ir a su hijo a México en esta temporada de spring break. “Tengo que ser honesto contigo, le dije que no. Siento que cuando López Obrador llegó a la presidencia dijo: ‘ya no habrá más balazos al lidiar con los cárteles, les mandaremos besos’. Eso no ha resultado muy bien”.

Autoridades estadounidenses han advertido a los jóvenes estadounidenses, que están en las vacaciones de primavera, sobre reconsiderar sus viajes a México y tener mucho cuidado, dada la situación de inseguridad que prevalece en diferentes ciudades mexicanas, muchos de las cuales son de los favoritas de los spring breakers, como Los Cabos, Puerto Vallarta o Guerrero.

En otro programa de MSNBC, Meet the Press, Menéndez había alertado ya de que México “va en la dirección equivocada” tanto en “democracia como en seguridad”.

