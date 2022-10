"Ya no podrán ingresar"; EU lanza advertencia a venezolanos expulsados a México

Miami.- Estados Unidos le advirtió este jueves a los migrantes venezolanos que están camino a la frontera con México o que están pensando en emprender la travesía para llegar ilegalmente a este país, que abandonen el intento porque ya no podrán ingresar.

La advertencia fue realizada por Blas Nuñez-Neto, subsecretario Interino de Política Fronteriza e Inmigración en el departamento de Seguridad Nacional, un día después de un anuncio conjunto con el gobierno de México sobre un nuevo programa que busca frenar el flujo de decenas de miles de venezolanos a través de la frontera.

“La gente que cruza a Panamá y México no van a ser elegibles, a los que están en movimiento, les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México y no traten de cruzar nuestra frontera con México o no van a ser elegibles por este proceso legal que tiene muchos beneficios”, dijo Nuñez-Neto en una conferencia de prensa telefónica.



“Queremos decirles a todos los venezolanos que están contemplando ese viaje tan peligroso o que están en el camino hoy en día, que no sigan para el norte porque no van a poder entrar en la frontera con Estados Unidos”, enfatizó.

Por la situación política y la crisis económica que atraviesa Venezuela, se calcula que más de siete millones de personas han huido en busca de mejores condiciones de vida, la gran mayoría hacia países de América Latina. Sin embargo, la migración de venezolanos hacia Estados Unidos ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Recientemente los venezolanos han superado a los guatemaltecos y hondureños para convertirse en la segunda nacionalidad con más detenidos en la frontera con México, después de los mexicanos. En agosto, los venezolanos fueron detenidos 25 mil 349 veces, un aumento de 43% sobre las 17 mil 652 veces en julio y cuatro veces más que los 6 mil 301 encuentros en agosto de 2021.

Bajo presión de Washington, México dispuso restricciones a los viajes aéreos de migrantes venezolanos en enero y a partir de entonces se incrementó la migración a través de la selva de la provincia panameña del Darién, en la frontera con Colombia.



En lo que va de 2022, más de 151 mil personas han cruzado Panamá a través de la selva, la mayoría de ellos venezolanos: 107 mil. La cifra es mayor a todos los venezolanos que cruzaron en el año anterior, unos 133 mil de acuerdo con el gobierno panameño.

En un intento por frenar su llegada, el gobierno de Biden anunció el miércoles medidas que penalizan a los que cruzan la frontera de manera ilegal y alienta el arribo legal, un programa similar al que se aplica para los ucranianos después de la invasión rusa. En el caso de los venezolanos, el plan fue coordinado con México y revelado casi de manera simultánea por ambos países.

Estados Unidos aceptará 24 mil migrantes venezolanos que encuentren un patrocinador financiero, y México recibirá a los que sean expulsados desde Estados Unidos por haber llegado sin autorización.

Los que sean aprobados podrán ingresar por aeropuertos y tendrán permiso de trabajo por cerca de dos años, dijo Nuñez-Neto. El proceso pueden iniciarlo en línea por un teléfono o una computadora desde cualquier país en el que estén, y será expedito. Explicó que en algunos casos podría ser aprobado en tan sólo una semana.

No podrán beneficiarse con el programa de patrocinio aquellos que hayan sido expulsados en los últimos cinco años, quienes hayan cruzado la frontera sin autorización después del día del anuncio, hayan entrado a México o Panamá tras el anuncio, o tengan residencia permanente o doble nacionalidad que no sea la venezolana, tengan estatus de refugiados en otro país, o no estén vacunados o no hayan cumplido con otros requisitos de salud pública, dijeron las autoridades estadounidenses.

Poco después del anuncio del programa, numerosos grupos defensores de inmigrantes y refugiados dijeron que la oferta de 24 mil visas humanitarias no es suficiente tomando en cuenta la delicada situación humanitaria de la nación sudamericana y cantidad de migrantes venezolanos.

Nuñez-Neto dijo que el programa será supervisado muy de cerca y si demuestra ser exitoso podría incrementarse esa cantidad, e incluso ampliarse para incluir a otras nacionalidades.

vare