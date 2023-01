Los Ángeles.- El presidente de Ucrania, VolodImir Zelensky, hizo una aparición en la ceremonia de la 80ª edición de los Golden Globes a través de una intervención grabada para defender que las futuras generaciones deberían conocer la guerra solo a través de las películas.

“La I Guerra Mundial se cobró millones de vidas, la II Guerra Mundial decenas de millones, no habrá una tercera guerra mundial. No es una trilogía”, dijo Zelensky, quien subrayó que Ucrania detendrá la agresión rusa.

I addressed the participants of the 80th @goldenglobes Awards. This award was born at a special time. WWII was not over yet, but the tide was turned – all knew who would win.

It is now 2023. The war in is not over yet but the tide is turning & it is already clear who will win. pic.twitter.com/u7pHr0u0lq

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2023