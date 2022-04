VIDEO. Tornado en Kansas deja a cientos sin vivienda y varios lesionados

WICHITA, Kansas.- Un tornado que azotó partes de Kansas destruyó o dañó cientos de viviendas y edificios, hirió a varias personas y dejó a más de 15 mil personas sin electricidad, dijeron las autoridades el sábado.

Según las autoridades, más de mil edificios se vieron afectados cuando un fuerte tornado azotó Andover el pasado viernes por la noche. A la luz del día del sábado, los equipos de emergencia encontraron un camino de destrucción más extenso de lo que se había estimado anteriormente.

“Ahora sabemos que nuestra ruta de daños se extendió aproximadamente de 3 1/2 a cuatro millas al norte de donde creíamos que había terminado anoche”, dijo el subjefe de bomberos de Andover, Mike Roosevelt, en una sesión informativa.

No hubo víctimas mortales ni heridos críticos a pesar de la destrucción generalizada. Las autoridades dijeron que solo se habían reportado algunas lesiones. En el condado de Sedgwick, tres personas resultaron heridas, incluida una mujer que sufrió heridas graves.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaron el sábado con más de 200 socorristas de 30 agencias. Los funcionarios mantuvieron a los voluntarios alejados del daño hasta que se realizó una búsqueda secundaria de escombros.

El jefe de bomberos de Andover, Chad Russell, dijo anteriormente que algunas casas del vecindario “quedaron completamente arrasadas”.

Hay casas completamente desprendidas de sus cimientos y vecindarios enteros arrasados, dijo Russell.

El Ayuntamiento, la YMCA de Andover y la Escuela Primaria Prairie Creek se encontraban entre los edificios gravemente dañados.

Los equipos de campo del Servicio Meteorológico Nacional trabajaron el sábado para determinar la extensión y la fuerza del tornado, dijo el meteorólogo Kevin Darmofal en la oficina de Wichita.

"Rezan por su seguridad"

Flor y Aldo Delgado dijeron que oraron en el sótano de su casa en Andover cuando un tornado pasó justo por encima de ellos y destruyó su casa y sus autos.

La pareja miró por la ventana el viernes por la noche y vio que el tornado comenzaba a formarse, por lo que se dirigieron al sótano.

“Las luces comenzaron a parpadear y finalmente se apagaron, y en un minuto toda la casa comenzó a temblar y era muy ruidoso. Empezamos a sentir que el agua nos golpeaba la cara y había polvo por todas partes. Duró lo que pareció un minuto que estaba justo encima de nosotros”, dijo Aldo Delgado.

Flor Delgado dijo que podía escuchar cómo destrozaban su casa mientras rezaban por su seguridad, informó Wichita Eagle.

“En el momento en que me di cuenta de que no había absolutamente nada que pudiéramos hacer. Sabía que mi esposo también lo sentía porque estaba tranquilo y me consolaba, pero en un momento simplemente comienza a perder los estribos y a llorar. Podía escuchar su voz quebrarse mientras rezaba”, dijo.

Una vez que pasó el tornado, la pareja logró salir de los escombros solo con la ropa que tenían puesta. Su casa, autos y artículos personales se han ido.

“Ni siquiera teníamos nuestros anillos de boda puestos en ese momento”, agregó Flor Delgado.

La gobernadora Laura Kelly declaró estado de emergencia por desastre para las áreas más afectadas. La declaración pone a disposición recursos estatales para ayudar a las jurisdicciones locales con los esfuerzos de respuesta y recuperación en las áreas afectadas en todo el estado.

Evergy dijo que alrededor de 15 mil clientes se quedaron sin electricidad durante el tornado y que el trabajo continuó para restaurar la electricidad. Se cerraron todas las líneas de gas y agua rotas y para el mediodía no se conocían fugas activas.

Además de los tornados, se reportó granizo grande en varios pueblos de las Llanuras. Se detectó granizo del tamaño de pelotas de béisbol cerca de Holbrook, Nebraska, y Enterprise, Kansas, según el Servicio Meteorológico Nacional y los observadores de tormentas.

