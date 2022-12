VIDEO: piloto sale disparado de aeronave tras accidentado aterrizaje

En la base militar de Forth Worth de Texas, en Estados Unidos , ocurrió un accidente aéreo en el que el piloto tuvo que eyectar de la aeronave tras tener problemas para aterrizar. El video se viralizó en redes sociales y aquí te lo compatimos.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió el pasado jueves 15 de diciembre en horas de la mañana. Involucró a una aeronave 'F-35B Lightning II' perteneciente a la empresa Lockheed Martin y que aún no había sido transferida a las FF.MM de Estados Unidos, según un vocero del Pentágono.

En el video se puede ver cómo la aeronave aterriza de forma vertical sobre las llantas para luego caer sobre su parte delantera. Tras delizarse sin control por unos metros, cambiando incluso de dirección, el piloto eyecta. La aeronave se detiene, finalmente, sobre el pasto.



#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO

— Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022