Londres.- El desmayo de la presentadora puso fin de forma abrupta este martes al segundo debate entre los candidatos a suceder a Boris Johnson en la jefatura del Gobierno británico y del Partido Conservador, Liz Truss y Rishi Sunak.

El cara a cara, organizado por el diario "The Sun" y el nuevo canal "TalkTV", estaba siendo tan acalorado como el resto de enfrentamientos entre los aspirantes al liderazgo conservador, cuando un suceso inesperado obligó a zanjar el duelo.

Un estruendo seguido por un "¡oh Dios mío!" que dejó escapar Truss, quien estaba siendo enfocada por la cámara, puso en alerta a los espectadores de la emisión.

Inmediatamente se vio a Truss acercarse al lugar donde se encontraba la moderadora, la jefa de Política de "TalkTV", Kate McCann, con rostro de espanto, momento en el que se cortó la retransmisión en directo.

Tras varios minutos de zozobra, un portavoz de News UK -grupo al que pertenece "The Sun"- informó de que se había registrado "un problema médico" en el estudio.

Finalmente, unos tres cuartos de hora después, "TalkTV" informó de que McCann había sufrido un desvanecimiento y el debate no se reanudaría.

"McCann se desmayó en directo y aunque está bien, el consejo médico es que no deberíamos seguir con el debate", señaló el canal en un comunicado, en el que pidió "disculpas" a la audiencia.

UPDATE: Host Kate McCann fainted and collapsed during debate for UK’s next prime minister - BBC https://t.co/85s3DSSXnE

— BNO News (@BNONews) July 26, 2022