El contenido que Chris Punsalan comparte en redes sociales se ha viralizado y ha conmovido a muchos internautas. El joven muestra cómo cuida de su abuela Kapampangan, de 96 años y originaria de Filipinas.

En los clips, se puede ver que Kapampangan tiene algunos problemas de movilidad, usa una silla de ruedas y su nieto no solo le hace compañía, sino que la limpia y le cocina, todo como agradecimiento por haberlo cuidado a él durante su niñez.

El joven, de unos 20 años, habría tomado la decisión de hacerse responsable de su abuela luego de que la familia pensara en enviarla a un asilo de ancianos por los cuidados que necesita, dado que se moviliza en silla de ruedas y su salud a veces flaquea. “Todos los demás estaban trabajando y prefería cuidar a la abuela porque ella me cuidó a mí y no quiero verla en el hogar (de reposo)”, comentó para el medio filipino ANC.

“Quería que la gente viera por lo que pasan los cuidadores y que compartiera cómo es mi vida cuidando a mi abuela”, dijo en un video compartido en YouTube.

En los clips que comparte en redes, se puede ver parte de la rutina de ambos, cómo ayuda a su abuela a alimentarse, leer frases y hasta a cantar.

En TikTok, tiene más de 1.8 millones de seguidores y muchos usuarios señalan en los comentarios que se sienten conmovidos por la actitud de su abuela.





