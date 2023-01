Como venganza han calificado medios locales un video de seguridad en el cual se puede ver cómo una mujer embiste con un carro a un hombre que se encontraba hablando en una acera con otra persona. Los hechos se presentaron en la ciudad de Campo Grande, en Brasil.

Se puede ver en el video, registrado el pasado 25 de enero, cómo dos hombres se encuentran platicando al frente de un establecimiento en horas de la noche, cuando, de repente, aparece un carro de color negro.

Dicho vehículo, de forma inmediata, gira rápidamente en dirección a uno de los sujetos y lo impacta contra una pared, dejándolo fuertemente herido. No obstante, el hombre todavía podía moverse.

Acto seguido, el auto retrocede unos cuantos metros para tomar impulso y, nuevamente, acelera para embestir al hombre, esta vez con mucha más fuerza, ocasionando lesiones mucho más graves.



Did she go too far? Or not far enough?

Daughter gets SAVAGE Revenge on her step father after he beat and raped her mother... pic.twitter.com/PMxoaXNLy8

— Fight Haven (@FightHaven) January 27, 2023