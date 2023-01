La buena acción que tuvo Will Thornton con un koala le ha permitido ganar popularidad en las redes sociales. ¿Qué es lo que hizo exactamente? Detuvo el tráfico para que dicho animal pueda cruzar una carretera de Australia. Sí, tal y como acabas de leer. La escena comenzó circulando en Facebook, pero ahora ya tiene presencia en varias plataformas.

De no ser por la suegra del hombre, Katrina Boyle, no se sabría lo que ocurrió. Ella grabó todo y luego dicho video, ahora viral, lo subió a su cuenta de Facebook. “Nuestro yerno irlandés escoltando a un koala por Gold Coast Highway en Burleigh Heads esta mañana”, se lee en la descripción de su publicación.

Will Thornton, en diálogo con Courrier Mail, según el New York Post, explicó que vió al animal mientras estaba tomando un café con su esposa en su balcón. Ambos se percataron que la criatura salió de un árbol.



Man stops traffic to let koala cross road in Australia https://t.co/wBQjp5cx8b pic.twitter.com/yOmkrOZD8i

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 12, 2023