Carlos III fue proclamado nuevo rey del Reino Unido esté sábado, pero los espectadores notaron que el monarca de repente hizo un gesto furioso a uno de los ayudantes.

Mientras iba a firmar la histórica proclamación, el soberano le indicó frenéticamente a un asistente que moviera una caja de bolígrafos de su escritorio, que los espectadores describieron como "demasiado pequeña" para el enorme documento.

El juego de plumas que usó para firmar fue un regalo de sus hijos, los príncipes Harry y William, reportaron medios como el Daily Mail.

Algunos espectadores bromearon sobre que el nuevo rey 'robó' el bolígrafo después de ver que se lo metió en el bolsillo antes de volver a sacarlo.



Luego, el príncipe William tomó asiento para firmar la declaración y tuvo que pedir torpemente que le devolvieran la pluma y la caja de bolígrafos.

Las observaciones irónicas y los memes ya han inundado las redes sociales luego del incómodo momento.

El medio Metro reportó que Catherine Mayer tuiteó: "Momento fabulosamente característico del rey Carlos III durante el Consejo de Ascensión cuando sus ojos caen en algo moderno e innecesario".



While signing an oath at the Accession Council, King Charles III ran out of room and gestured for an aide to help make some space on the desk. https://t.co/zRfXNO1crQ pic.twitter.com/Fl5Ge24EZY

— ABC News (@ABC) September 10, 2022