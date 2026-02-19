Más Información

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

Arrestan al expríncipe Andrew de Inglaterra; es por conducta indebida en ejercicio de cargo público relacionada con Epstein

Arrestan al expríncipe Andrew de Inglaterra; es por conducta indebida en ejercicio de cargo público relacionada con Epstein

“Para legitimar la reforma electoral, todos deben respaldarla”: Manuel Velasco

“Para legitimar la reforma electoral, todos deben respaldarla”: Manuel Velasco

Pasta de Conchos, dos décadas de lucha; familias exigen verdad y justicia

Pasta de Conchos, dos décadas de lucha; familias exigen verdad y justicia

Critican fanatismos en los libros de texto

Critican fanatismos en los libros de texto

Sarampión mantiene a México en semáforo "naranja profundo, sin llegar al rojo", asegura Narro Robles en Con los de Casa

Sarampión mantiene a México en semáforo "naranja profundo, sin llegar al rojo", asegura Narro Robles en Con los de Casa

Libros de texto cimentaron una educación colonial y eurocentrista: Nadia López; esta es su tesis sobre pueblos afrodescendientes

Libros de texto cimentaron una educación colonial y eurocentrista: Nadia López; esta es su tesis sobre pueblos afrodescendientes

Educación mediática y homologar nombres de dependencias, las iniciativas de Sergio Mayer; desata polémica tras pedir licencia

Educación mediática y homologar nombres de dependencias, las iniciativas de Sergio Mayer; desata polémica tras pedir licencia

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

Niña de 10 años da positivo a fentanilo en Puebla; embajador Ronald Johnson reacciona y llama a frenar redes de droga

Por tierra y aire, realizan simulacro de sismo

Por tierra y aire, realizan simulacro de sismo

Una explosión de un camión que transportaba gas provocó el jueves la muerte de al menos tres personas y dejó 10 heridos en , informaron las autoridades.

Cerca de las 08H00 locales (11H00 GMT), el conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó la barrera de contención.

"Tenemos tres personas fallecidas, 10 heridos, de distinta consideración, algunas graves", dijo a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien agregó que se investiga las causas del accidente.

Lee también

La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital.

El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó "a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector".

Los bomberos combaten el incendio.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP Biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde. Foto: Especial / BBVA

CURP biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde

Foto: AFP/ edición ChatGPT

“La visa americana no es un derecho”: Marco Rubio advierte por qué pueden quitártela

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Este es el mejor día y mes para comprar vuelos baratos en México, según estudio

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo cae el pago febrero 2026? Calendario por letra y apellido. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Djavan Rodriguez

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo cae el pago febrero 2026? Calendario por letra y apellido

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Citas para visa americana en México: ¿Cuál es el tiempo de espera en la Embajada y sus Consulados en febrero de 2026?