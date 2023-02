El caso de un estudiante en Florida se ha vuelto viral en redes sociales luego de que atacara a golpes a su maestra por supuestamente querer quitarle su consola de Nintendo Switch.

Según los primeros informes, el estudiante dijo que estaba molesto porque ella le quitó el juego y dijo que “la golpeará cada vez que ella le quite el juego y que cuando regrese él va a matarla”.

A través de Twitter, se ha difundido el video en donde cámaras de seguridad captaron el momento en donde se muestra a la maestra quien sale corriendo del salón de clases hacia el lobby, donde segundos después aparece el joven enfurecido quien comienza a golpearla hasta dejarla inconsciente.

Lee también: Invitan a perrito a una boda, pero no al dueño; video se hace viral en TikTok



High School Student eliminates his female teacher and Ground and Pounds her unconscious body after she took away his Nintendo Switch... pic.twitter.com/QbjpxZS3xP

— Fight Haven (@FightHaven) February 24, 2023