Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan un muerto y 10 heridos

Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

Estos serán los horarios de los juegos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Ahorrará el gobierno con aumento de 13% al salario mínimo

Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

"25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Mantiene CDMX cerco sanitario por casos de sarampión

Se disparan rentas en Nuevo León para el Mundial 2026

Un conductor borracho y que había consumido perdió el control de su coche y se estampó contra un camión-restaurante en la localidad de Sainte Anne, en la , en el Caribe, lo que causó heridas a 19 personas, según la Subprefectura (delegación del Gobierno).

Los hechos ocurrieron el viernes poco después de las 19.30 locales (23.30 GMT) cuando el vehículo se desvió de su trayectoria y acabó impactando con el camión-restaurante en la , cerca del Ayuntamiento y de la Iglesia, indicó en su página web el sitio de La Première de Guadalupe.

El subprefecto de Pointe-à-Pitre, Jean-François Moniotte, citado por ese canal precisó que de los 19 heridos, tres estaban en "urgencia absoluta" cuando fueron atendidos por los servicios sanitarios, aunque no se temía por su vida, y para los otros 16 la urgencia era relativa.

Fuentes de la subprefectura indicaron que los test que se le hicieron al conductor demostraron que estaba bajo los efectos del alcohol y del cannabis.

El hombre, de 45 años de edad, tuvo que ser rescatado porque estuvo a punto de ser linchado por las personas que presenciaron los hechos.

sg/mcc

