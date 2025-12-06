Más Información
Un conductor borracho y que había consumido cannabis perdió el control de su coche y se estampó contra un camión-restaurante en la localidad de Sainte Anne, en la isla francesa de Guadalupe, en el Caribe, lo que causó heridas a 19 personas, según la Subprefectura (delegación del Gobierno).
Los hechos ocurrieron el viernes poco después de las 19.30 locales (23.30 GMT) cuando el vehículo se desvió de su trayectoria y acabó impactando con el camión-restaurante en la plaza Schoelcher, cerca del Ayuntamiento y de la Iglesia, indicó en su página web el sitio de La Première de Guadalupe.
El subprefecto de Pointe-à-Pitre, Jean-François Moniotte, citado por ese canal precisó que de los 19 heridos, tres estaban en "urgencia absoluta" cuando fueron atendidos por los servicios sanitarios, aunque no se temía por su vida, y para los otros 16 la urgencia era relativa.
Fuentes de la subprefectura indicaron que los test que se le hicieron al conductor demostraron que estaba bajo los efectos del alcohol y del cannabis.
El hombre, de 45 años de edad, tuvo que ser rescatado porque estuvo a punto de ser linchado por las personas que presenciaron los hechos.
