Un video de las cámaras de seguridad de un hospital en India dejaron al descubierto un caso insólito. Por culpa del mal estado de uno de los ascensores del centro médico, un paciente casi pierde la vida.

En las imágenes compartidas en redes sociales se puede ver que al hombre lo iban a trasladar de piso. Estaba acompañado de dos enfermeros y una allegada que supervisaba el recorrido.

Los primeros segundos de la grabación muestran que todo transcurría con normalidad. Uno de los empleados abrió la puerta del elevador e ingresó con la mitad de la camilla donde iba el paciente.

Antes de que entrara al completo, el ascensor cayó de repente. En cuestión de segundos bajó como si estuviera cerrado y casi desciende sobre el hombre. En medio del susto, la enfermera que permanecía afuera y la otra mujer alcanzaron a empujar la camilla.

Aunque la camilla con el paciente entró completa al elevador, el cuerpo quedó con los pies hacia arriba. Al escuchar la algarabía, otras tres personas llegaron corriendo a socorrerlas, pero ya el elevador había bajado.



A patient in a hospital in New Delhi was taken to the elevator, he came down with the door still open, this almost caused the patient's body to rupture, but God's measure saved him.

It is believed that there were workers maintaining the elevator and

the nurses didn’t know. pic.twitter.com/BoK2bxkko6

— THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) October 13, 2022