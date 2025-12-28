Más Información

Autoridades reportan 15 heridos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; víctimas son trasladadas a hospitales cercanos

Autoridades reportan 15 heridos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; víctimas son trasladadas a hospitales cercanos

FGR abre investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; buscan esclarecer las causas

FGR abre investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; buscan esclarecer las causas

Tren Interoceánico se descarrila con 250 personas a bordo en Oaxaca; Sheinbaum reporta atención inmediata

Tren Interoceánico se descarrila con 250 personas a bordo en Oaxaca; Sheinbaum reporta atención inmediata

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

Sheinbaum visita Parque Ecológico Lago de Texcoco; "es ahora un área natural protegida y no un aeropuerto inviable", afirma

Sheinbaum visita Parque Ecológico Lago de Texcoco; "es ahora un área natural protegida y no un aeropuerto inviable", afirma

Se frenó corrupción en compra de medicamentos; Auditoría detectó irregularidades

Se frenó corrupción en compra de medicamentos; Auditoría detectó irregularidades

Alcaldes, bajo la mira de los grupos criminales

Alcaldes, bajo la mira de los grupos criminales

Hallan muerta a mexicana que viajó a Colombia con su pareja para celebrar su aniversario, esto se sabe

Hallan muerta a mexicana que viajó a Colombia con su pareja para celebrar su aniversario, esto se sabe

De "Andy" López en Japón a Noroña en Palestina... estos son los polémicos viajes de morenistas en 2025

De "Andy" López en Japón a Noroña en Palestina... estos son los polémicos viajes de morenistas en 2025

Gandallas en el Día de los Inocentes

Gandallas en el Día de los Inocentes

Sobre el poder y sus trampas: La corte de los ilusos de Rosa Beltrán

Sobre el poder y sus trampas: La corte de los ilusos de Rosa Beltrán

Hammonton. Dos se estrellaron en en lo que las autoridades federales dicen que fue una colisión en el aire que mató a una persona y dejó a otra gravemente herida

El jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, dijo que los rescatistas respondieron a un informe de un alrededor de las 11:25 a. m. del domingo, y que la policía y los bomberos posteriormente extinguieron las llamas que envolvieron uno de los helicópteros.

La Administración Federal de Aviación describió el accidente como una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un helicóptero Enstrom 280C sobre el . Solo los pilotos estaban a bordo de cada aeronave.

Lee también

Se muestran los restos de un helicóptero después de que dos helicópteros se estrellaran en Hammonton, Nueva Jersey, el domingo 28 de diciembre de 2025. Foto: AP
Se muestran los restos de un helicóptero después de que dos helicópteros se estrellaran en Hammonton, Nueva Jersey, el domingo 28 de diciembre de 2025. Foto: AP

Una persona murió y otra fue trasladada a un hospital cercano con . Un video del lugar mostró un helicóptero cayendo rápidamente al suelo.

Hammonton es un pueblo de unos 15 mil habitantes ubicado en el condado de Atlantic, al sur de Nueva Jersey, a unos 56 kilómetros (35 millas) al sureste de. El pueblo tiene una larga tradición agrícola y se encuentra cerca de Pine Barrens, una zona silvestre boscosa que abarca más de 405 mil hectáreas (1 millón de acres).

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han sido notificadas y estarán investigando el accidente, dijo Friel.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM 2026 confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores. Foto: Especial

INAPAM 2026: confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos