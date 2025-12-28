Más Información
Hammonton. Dos helicópteros se estrellaron en Nueva Jersey en lo que las autoridades federales dicen que fue una colisión en el aire que mató a una persona y dejó a otra gravemente herida
El jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, dijo que los rescatistas respondieron a un informe de un accidente de aviación alrededor de las 11:25 a. m. del domingo, y que la policía y los bomberos posteriormente extinguieron las llamas que envolvieron uno de los helicópteros.
La Administración Federal de Aviación describió el accidente como una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un helicóptero Enstrom 280C sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton. Solo los pilotos estaban a bordo de cada aeronave.
Una persona murió y otra fue trasladada a un hospital cercano con heridas graves. Un video del lugar mostró un helicóptero cayendo rápidamente al suelo.
Hammonton es un pueblo de unos 15 mil habitantes ubicado en el condado de Atlantic, al sur de Nueva Jersey, a unos 56 kilómetros (35 millas) al sureste de Filadelfia. El pueblo tiene una larga tradición agrícola y se encuentra cerca de Pine Barrens, una zona silvestre boscosa que abarca más de 405 mil hectáreas (1 millón de acres).
La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han sido notificadas y estarán investigando el accidente, dijo Friel.
