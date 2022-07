VIDEO. Avión aterriza de emergencia en Nueva Delhi tras llenarse la cabina de humo

Un vuelo nacional indio tuvo que realizar este sábado un aterrizaje de emergencia en Nueva Delhi después de que su cabina se llenara de humo poco después de despegar hacia la ciudad de Jabalpur, informó la compañía aérea.

Los pasajeros del vuelo operado por la compañía SpiceJet, fueron evacuados en el aeropuerto de Nueva Delhi, sin incidentes.

"Al pasar los 5 mil pies, la tripulación notó que había humo en la cabina", dijo la aerolínea en Twitter. Un video que muestra la cabina llena de humo se hizo viral en las redes sociales.

#WATCH | A SpiceJet aircraft operating from Delhi to Jabalpur returned safely to the Delhi airport today morning after the crew noticed smoke in the cabin while passing 5000ft; passengers safely disembarked: SpiceJet Spokesperson pic.twitter.com/R1LwAVO4Mk

— ANI (@ANI) July 2, 2022