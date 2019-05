Va Trump por muro con "un nivel muy alto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el objetivo de la contrucción de un muro en la frontera con México es para la renovación de las barreras existentes y llevarlas a "un nivel muy alto".

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense señaló que las paredes existentes están en muy malas condiciones y que son ineficaces, por lo que se hace "un trabajo tremendo" para mejorarlas.



Much of the Wall being built at the Southern Border is a complete demolition and rebuilding of old and worthless barriers with a brand new Wall and footings. Problem is, the Haters say that is not a new Wall, but rather a renovation. Wrong, and we must build where most needed....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de mayo de 2019