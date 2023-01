"Una escena espantosa" Hallan cuerpo de hispana indocumentada en EU; acusan a su esposo

Una joven nicaragüense de 21 años de edad fue asesinada por su esposo, de su misma edad, en Texas. El cuerpo fue descubierto incompleto, dijo el alguacil Troy Guidry.

El cónyuge, Jared Dicus, fue entrevistado por la policía y confesó el asesinato, reveló Guidry. Una publicación en las redes sociales de un juez del condado que casó al dúo el 21 de octubre la identificó como Anggy Díaz y agradeció a la pareja por permitirle ser parte de su ceremonia.

Un cuchillo, que se cree que es el arma homicida, fue encontrado en la propiedad con la parte faltante de Díaz. Guidry dijo que fue el padre de Discus quien "llamó inmediatamente" a la policía después de ver el cuerpo de la joven.

La mujer es una ciudadana nicaragüense, quien fue descrita por el alguacil como “indocumentada”. Sus publicaciones en las redes sociales la muestran involucrada en el acondicionamiento físico y presentan varias fotos de ella y Dicus.

El alguacil dijo que hubo llamadas previas de un disturbio hecho desde el hogar, pero "nada en este sentido o nivel de violencia".

Guidry declaró: "Lo mejor que puedes decir es que ese es el mundo en el que vivimos hoy. Es una escena espantosa. Y ambos lados de estas familias se verán alterados por ella, de cualquier manera, sospechoso y el de la víctima (...) Es espantoso. Es un crimen espantoso. Con suerte, todo terminará de la mejor manera posible en este momento".

"Siempre estaba alegre"

“Era una niña muy linda, siempre andaba alegre, siempre nos sacaba una sonrisa con sus ocurrencias, muy sana, no tenía nada de vicios, no se merecía lo que ese hombre le hizo”, dijo a Univision 45 una amiga cercana a la víctima, que prefirió no ser identificada. Díaz compartía su experiencia como inmigrante a través de las redes sociales, de acuerdo con su amiga iniciaba su carrera como influencer.

Los amigos de Díaz le dijeron a KHOU 11, afiliada a CBS, que ella era de Nicaragua y tenía dos trabajos para tratar de pagar el tratamiento contra el cáncer de su madre en casa.

Sus compañeros de trabajo la describieron como una mujer joven llena de alegría.

Díaz y Dicus acababan de casarse en octubre de 2022 después de conocerse en el trabajo de ella. Sus amigos dijeron que podían darse cuenta de que algo no estaba bien después de la boda, pero nunca esperaron que terminara de esta manera.

“Ella estaba feliz, muy feliz con su esposo”, dijo la jefa de Díaz, Verónica Jiménez. “Pero había días en que ella era diferente. Estaba cansada, pero no estaba seguro de si estaba cansada por su trabajo o por su relación”.

Se ha creado una página de GoFundMe para ayudar a recaudar dinero para el funeral de Díaz. Además, se llevará a cabo una vigilia en su honor el sábado en Oak Hollow Park en Magnolia.

"La peor pesadilla de un padre. Anggy Díaz, hija, hermana, sobrina y amiga de 21 años", dice un mensaje en GoFundMe. "Nuestra familia está destrozada por la pérdida de una vida tan joven".

Un vecino le dijo a ABC 13 en West University Place, Texas, que supuestamente Dicus hizo publicaciones alarmantes en las redes sociales días antes del incidente. Aún así, el vecino dijo que todavía están conmocionados por lo sucedido. La policía todavía está investigando el motivo del crimen.

