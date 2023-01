Un profesor violó a su hijo, pero el padre cobró venganza frente a las cámaras

Periodistas y camarógrafos enfocaban el rostro del hombre barbado que salía esposado de una de las salas del aeropuerto de Louisiana, Estados Unidos. Con una expresión seria, sombría, pero confiada, Jeff Doucet caminaba acompañado de las autoridades estatales.

De repente, mientras el lente se centraba en Doucet, un ruido sordo inundó el lugar. En cuestión de segundos, el hombre había caído al suelo, mientras que el camarógrafo intentaba enfocar al misterioso hombre que al parecer habría acabado con la vida del hombre que había sido arrestado tan solo unos minutos atrás. A lo lejos, un agente del FBI gritaba desesperado: “¿Por qué Gary?, ¿Por qué?”.

Jeff Doucet nació el 1959 en Port Arthur, Texas. Tenía seis hermanos y su infancia fue bastante complicada, pues creció en un ambiente con pocos recursos y adicionalmente fue violentado sexualmente.

A pesar de que no se sabe mucho sobre su adolescencia, se conoce que unos años antes de 1983 se mudó a la ciudad de Baton Rouge, Louisiana, con el fin de abrir una academia especializada en artes marciales.

Fue allí donde creó un ambiente lleno de confianza para los padres y niños que querían adentrarse a la filosofía del mundo oriental y al arte de la perseverancia, autocontrol y fuerza.

Tanto así, que muchos padres confiaban en el maestro cuando les proponía llevar a los chicos al cine, a comer o simplemente a dar un paseo. Los niños lo amaban: veían en él un amigo confiable y un ser humano ejemplar.

Pero la verdadera historia comienza cuando, a sus 25 años, conoció a un joven pupilo de 10 años llamado Jody Plauché, a quien le prestó una atención especial desde que ingresó a la academia.



Gary se casou com June, com quem teve quatro filhos. Os três meninos treinaram karatê com um instrutor local: Jeff Doucet. Joseph Boyce, mais conhecido como Jody, foi matriculado em 1983, quanto tinha 10 anos. Inicialmente, ele – e toda a comunidade – adorava o professor. pic.twitter.com/cHHiG4LJ36

— Crimes Reais (@CrimesReais) October 13, 2021