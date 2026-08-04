Bruselas.— La crisis migratoria en Ceuta ha evidenciado la fractura que existe en la Unión Europea (UE) respecto al tema de los migrantes: mientras algunos países exigen mano dura, otros expresan su solidaridad con España, que defiende su política proinmigrante. El asunto será debatido este martes por los ministros del Interior del bloque.

El gobierno español cifra en 50 mil, y el de Ceuta en 80 mil la cantidad de personas procedentes de territorio marroquí que lograron ingresar al esclave español, la mayoría de los cuales ya fueron devueltos a Marruecos.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, dijo que garantizará a sus homólogos europeos que España “está comprometida con el control de las fronteras europeas” y que practica una política migratoria “responsable con sus obligaciones y solidaria con el resto de Estados miembros”.

Sin embargo, diversos países han expresado su enojo por lo que consideran una política española “laxa” con los migrantes.

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Italia decretó el pasado viernes la suspensión temporal del Acuerdo Schengen con España y el sábado comenzó a aplicar controles en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes del país ibérico. La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, defendió esta “medida extraordinaria” por una cuestión de “seguridad nacional”.

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El ministro del Interior austríaco, el conservador Gerhard Karner, dijo que abogará por llevar a la práctica el plan para abrir centros de acogida de migrantes en terceros países. “Los procedimientos de asilo fuera de la UE deben implementarse concretamente. El objetivo: evitar imágenes como las que han dado la vuelta al mundo desde Ceuta en los últimos días y prevenir muertes en el mar”, declaró el ministro.

El ministro neerlandés de Asilo y Migración, Bart van den Brink, reclamó a la Comisión Europea una investigación para esclarecer cómo pudo producirse la entrada irregular masiva de migrantes a Ceuta, y calificó lo ocurrido como “una vulneración sin precedentes de la integridad de la frontera extrior de Europa”.

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Una fuente del Ministerio marroquí de Exteriores afirmó que su país alertó a España, días antes de la crisis, de que la decisión del 29 de junio del Tribunal Supremo español, en la que afirmaba que las autoridades no pueden deportar sumariamente a los migrantes que llegan por mar sin el debido proceso, “desactivó el elemento disuasorio” para los migrantes y que, en parte, eso causó que quisieran probar suerte en Ceuta.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió una respuesta europea común para reforzar el control de las fronteras del bloque, a la vez que elogió la gestión “eficiente y eficaz” de la crisis en Ceuta por parte de las autoridades de España y de Marruecos, al lograr “impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa”.

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Francia se desmarcó de las críticas de otros países europeos a España y expresó su “solidaridad con España al proponerle inmediatamente nuestra ayuda o a través de Frontex y apoyo a una respuesta de cooperación con Marruecos”.

Sin embargo, políticos franceses de extrema derecha como el eurodiputado Aleksandar Nikolic advirtieron que miles de migrantes que se han quedado en Ceuta acabarán en territorio europeo.

Tras el cruce masivo, al menos mil 206 menores no acompañados permanecen en los centros de acogida de las ciudades españolas norteafricanas de Ceuta y Melilla. Agencias

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