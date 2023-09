Naciones Unidas.— La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) arrancó ayer con Ucrania en el centro de los debates.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, fue la figura principal de la jornada y acusó a Rusia de llevar a cabo un “genocidio” con el secuestro de niños y de utilizar el hambre como arma de guerra.

“A esos niños en Rusia se les enseña a odiar a Ucrania y se rompen todos los lazos con sus familias. Y esto es claramente un genocidio”, dijo Zelensky. En un discurso en el que vistió de verde oliva, como siempre ha hecho desde el inicio de la guerra, el ucraniano reiteró su llamamiento a una cumbre de naciones con ideas afines.

“Estamos preparando una Cumbre Mundial por la Paz. Les invito a todos ustedes [a todos los que no toleran ninguna agresión] a preparar conjuntamente la cumbre”, dijo el presidente ucraniano, que intervino por primera vez en persona en este foro de la ONU, hablando en inglés. Zelensky también afirmó que no se puede permitir que Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, posea armas nucleares. “Los terroristas no tienen derecho a poseer armas nucleares”, dijo el mandatario.

También denunció al gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, por utilizar tanto la energía como los alimentos como “arma” para presionar al mundo. “El agresor está utilizando como arma muchas otras cosas y esas cosas las utiliza no sólo contra nuestro país, sino también contra los de ustedes”.

El líder ucraniano se refirió también a las fisuras que dentro de la Unión Europea aparecieron el lunes, cuando tres países del bloque (Polonia, Eslovaquia y Hungría) anunciaron que vetarían el grano ucraniano. “Algunos de nuestros amigos en Europa juegan con la solidaridad en el teatro político añadiendo tensiones sobre el grano, pero en realidad están allanando el camino a Moscú”, advirtió Zelensky.

Más temprano, el presidente estadounidense Joe Biden externó el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. “Rusia cree que el mundo se va a cansar y les van a dejar destruir Ucrania sin consecuencias”, dijo Biden, antes de advertir que si “dejamos que Ucrania sea desmembrada”, a otros países les puede ocurrir lo mismo.

“Debemos hacer frente a esta agresión descarnada hoy para disuadir a otros posibles agresores mañana”, declaró Biden. Sus palabras arrancaron aplausos en la sala, en la que no se hallaban socios clave de Washington, como Francia y el Reino Unido. Tampoco asiste a la Asamblea el presidente chino, Xi Jinping.

Advirtió que los “principios básicos” de la ONU de paz y soberanía nacional están en peligro después de que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

“¿Puede algún Estado miembro de este organismo sentirse seguro de que está protegido si se permite que Ucrania sea descuartizada? ¿Está segura la independencia de alguna nación?”, se preguntó.

“Sugeriría respetuosamente que la respuesta es no”, dijo.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien acudió por primera vez a la tribuna de la Asamblea hace 20 años, abogó por el “diálogo” para resolver el conflicto, que muestra, dijo, “nuestra incapacidad colectiva para hacer aplicar los objetivos y principios de la Carta de Naciones Unidas”.

Las relaciones entre Brasil y Ucrania han sido tensas después de que Lula afirmara el año pasado en entrevista que su par ucraniano era “tan responsable como Putin” de la guerra y se negara, como presidente, a suministrarle armas, como han hecho otros países occidentales.

Este miércoles, Lula se reunirá por primera vez con Zelensky al margen de la Asamblea, en un intento por limar asperezas.

Por el fin de la “hipocresía”

El presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó “la diferencia entre Ucrania y Palestina” y propuso que la ONU convoque sendas conferencias de paz como modelo para acabar “con estas guerras y otras”.

“Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos, les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz, una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina”, dijo Petro, para quien de ese modo “enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y sólo ambas acabarían la hipocresía como práctica política”.

El presidente ucraniano participará este miércoles en una sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, donde presentará detalles de su plan de paz, que hasta ahora cuenta con el apoyo firme de la Unión Europea y EU.

El jueves, Zelensky visitará la Casa Blanca para pedir más ayuda y armamento. También está previsto que se reúna con miembros del Congreso de EU, donde se discute la aprobación de un nuevo paquete de ayuda a Ucrania de 24 mil millones de dólares.

El secretario General de la ONU, António Guterres, habló sobre las crisis que enfrenta el planeta y pidió “determinación” para mejorar la vida de los más vulnerables, en momentos en que los ojos están puestos en Libia, donde miles de personas murieron por inundaciones.