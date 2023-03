Un comentario del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, provocó la burla de los asistentes a una conferencia internacional en India, al decir que la guerra de Ucrania había sido “lanzada contra” su país de origen.

En el Diálogo Raisina, un evento de política y economía en Nueva Delhi, Lavrov afirmó que Rusia estaba tratando de detener la guerra.

Un miembro de la audiencia le preguntó a Lavrov: "¿Cómo ha afectado la guerra a la estrategia energética de Rusia? ¿Marcará un privilegio hacia Asia? Y si lo hace, ¿cómo va a figurar India en ella?".

"Ya sabes, la guerra, que estamos tratando de detener, que se lanzó contra nosotros, usando el ...", comenzó Lavrov, antes de ser interrumpido por las carcajadas de la multitud.



Russian Foreign Lying Minister Lavrov gets laughed at. He certainly didn’t expect that reaction in India. But it speaks volumes how much detached from reality the Putin entourage is. Russia’s isolation is far more rampant.#Russia #India #Ukraine pic.twitter.com/dzyUVDMGNK

— (((Tendar))) (@Tendar) March 3, 2023