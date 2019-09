El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó este lunes al legislador demócrata que lidera la investigación del proceso de destitución en su contra, sugiriendo que sea arrestado por traición por señalar al mandatario de usar tácticas mafiosas.

Adam Schiff, jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, abrió la semana pasada una sesión legislativa imitando ser Trump y hablando como un jefe mafioso que presionaba al mandatario ucraniano para que investigara a Joe Biden, aspirante demócrata a la presidencia.

La imitación buscaba dramatizar la afirmación hecha por Schiff sobre la llamada del 25 de julio entre Trump y Volodimir Zelenski, que según el legislador demócrata constituyó un acto de estilo mafioso por parte del presidente estadounidense, pero que ha sido ampliamente criticada por la prensa conservadora.



Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019