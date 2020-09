Trump redobla ataques contra el voto por correo y Twitter alerta de datos engañosos

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, redobló este jueves en Twitter sus ataques al voto por correo, de cara a los comicios generales de noviembre, ante lo que la red social reaccionó enlazando dos de sus mensajes con información verificada que contradice lo publicado por el mandatario.

Para criticar esa modalidad de voto, que se prevé que sea fundamental en estas elecciones debido a la pandemia de coronavirus, el mandatario lanzó una serie tuits a lo largo de las últimas horas.

"Debido a la nueva y sin precedentes cantidad masiva de papeletas no solicitadas que serán enviadas a 'votantes', o adonde sea, este año, el resultado de la Elección del 3 de noviembre puede que NUNCA SEA DETERMINADO DE FORMA PRECISA, que es lo que algunos quieren. Otro desastre electoral ayer. ¡Detengan el Caos de Papeletas!", instó.



Unsolicited Ballots are uncontrollable, totally open to ELECTION INTERFERENCE by foreign countries, and will lead to massive chaos and confusion!

