Más Información

Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Fiscalía del Edomex detiene a "El Comandante" presunto coautor intelectual del asesinato de colombianos B-King y DJ Regio Clown

Fiscalía del Edomex detiene a "El Comandante" presunto coautor intelectual del asesinato de colombianos B-King y DJ Regio Clown

Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Pumas y Efraín Juárez al borde del precipicio; ¿"Hormiga" González merece llamado a Selección Mexicana?

Pumas y Efraín Juárez al borde del precipicio; ¿"Hormiga" González merece llamado a Selección Mexicana?

Flamengo y Palmeiras protagonizarán la séptima final de Copa Libertadores entre equipos brasileños

Flamengo y Palmeiras protagonizarán la séptima final de Copa Libertadores entre equipos brasileños

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Halloween llega con frente frío 11 y lluvias; esta es la lista de estados afectados

Halloween llega con frente frío 11 y lluvias; esta es la lista de estados afectados

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

"Nos mintió a todos", acusa Luis Cárdenas sobre Simón Levy; "con humildad, asumo lo que me toca", responde a críticas

"Nos mintió a todos", acusa Luis Cárdenas sobre Simón Levy; "con humildad, asumo lo que me toca", responde a críticas

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

El presidente estadounidense pidió el jueves a los senadores republicanos que activaran la “opción nuclear” y eliminaran la obstrucción parlamentaria, lo que les permitiría poner fin al cierre del gobierno y aprobar legislación con una mayoría simple.

“Ha llegado el momento de que los republicanos jueguen su 'CARTA TRIUNFO' y opten por lo que se denomina la : ¡Eliminar el obstruccionismo parlamentario, y eliminarlo, AHORA!”, publicó Trump en Truth Social.

La publicación de Trump se produjo tras un viaje a Asia, donde dijo que le hicieron preguntas sobre cómo los demócratas paralizaron el gobierno, “¿y por qué los poderosos republicanos se lo permitieron?”. Trump continuó argumentando que los demócratas eliminarían la obstrucción parlamentaria si se les diera la oportunidad.

Lee también

“Bueno, ahora estamos en el poder, y si hiciéramos lo que deberíamos, se acabaría de inmediato con este ridículo y destructivo cierre del gobierno”, publicó Trump. “Si los demócratas volvieran al poder, lo cual les sería más fácil si los republicanos no utilizan la gran ventaja y las políticas que nos brinda la eliminación del obstruccionismo parlamentario, los demócratas ejercerán sus derechos, y lo harán el primer día que asuman el cargo, independientemente de si nosotros lo hacemos o no”.

Los republicanos han descartado hasta ahora cambiar las reglas del Senado para eliminar el umbral de 60 votos necesario para aprobar la legislación, argumentando que en última instancia beneficiaría a los demócratas la próxima vez que recuperen el poder.

El mandatario restó importancia a esa preocupación, argumentando que los republicanos deberían aprovechar la oportunidad primero. “Ahora quiero hacerlo para sacar ventaja de los demócratas”, escribió Trump.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit aplicará “borrón y cuenta nueva”: perdonará deudas y dará descuentos a miles de acreditados. Foto: iStock / Esdelval / Infonavit

Infonavit aplicará “borrón y cuenta nueva”: perdonará deudas y dará descuentos a miles de acreditados

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Visa americana de turista B1/B2. Foto: iStock/ FTiare

¿Cómo tramitar visa de turista B1/B2 si viajas desde México este fin de año?

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Día de Muertos. iStock/ agcuesta

Día de Muertos: Significado del pan de muerto, cempasúchil y los niveles de la ofrenda