El presidente estadounidense Donald Trump pidió el jueves a los senadores republicanos que activaran la “opción nuclear” y eliminaran la obstrucción parlamentaria, lo que les permitiría poner fin al cierre del gobierno y aprobar legislación con una mayoría simple.

“Ha llegado el momento de que los republicanos jueguen su 'CARTA TRIUNFO' y opten por lo que se denomina la Opción Nuclear: ¡Eliminar el obstruccionismo parlamentario, y eliminarlo, AHORA!”, publicó Trump en Truth Social.

La publicación de Trump se produjo tras un viaje a Asia, donde dijo que le hicieron preguntas sobre cómo los demócratas paralizaron el gobierno, “¿y por qué los poderosos republicanos se lo permitieron?”. Trump continuó argumentando que los demócratas eliminarían la obstrucción parlamentaria si se les diera la oportunidad.

Lee también Gabinete de Trump se muda a residencias militares, reportan medios en EU

“Bueno, ahora estamos en el poder, y si hiciéramos lo que deberíamos, se acabaría de inmediato con este ridículo y destructivo cierre del gobierno”, publicó Trump. “Si los demócratas volvieran al poder, lo cual les sería más fácil si los republicanos no utilizan la gran ventaja y las políticas que nos brinda la eliminación del obstruccionismo parlamentario, los demócratas ejercerán sus derechos, y lo harán el primer día que asuman el cargo, independientemente de si nosotros lo hacemos o no”.

Los republicanos han descartado hasta ahora cambiar las reglas del Senado para eliminar el umbral de 60 votos necesario para aprobar la legislación, argumentando que en última instancia beneficiaría a los demócratas la próxima vez que recuperen el poder.

El mandatario restó importancia a esa preocupación, argumentando que los republicanos deberían aprovechar la oportunidad primero. “Ahora quiero hacerlo para sacar ventaja de los demócratas”, escribió Trump.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm