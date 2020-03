Trump espera que se use fármaco antimalaria y antibiótico contra el Covid-19

Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, dijo este sábado que espera se ponga en uso "inmediatamente" un medicamento empleado para tratamientos de malaria y un antibiótico prescrito contra diferentes tipos de infecciones, entre ellas respiratorias.

"La hidroxicloroquina y la azitromicina, tomados en conjunto, tienen una oportunidad real de ser uno de los mayores puntos de inflexión en la historia de la medicina", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El gobernante sentenció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), encargada, entre otras cosas, de proteger la salud pública en Estados Unidos, "ha movido montañas".

"¡Gracias!", indicó Trump al referirse a esa entidad, y señaló que "con suerte" ambos medicamentos se pondrán en uso "inmediatamente".

"¡Las personas están muriendo, se mueve rápidamente", agregó su mensaje, en el que indicó que "H funciona mejor con A".



...be put in use IMMEDIATELY. PEOPLE ARE DYING, MOVE FAST, and GOD BLESS EVERYONE! @US_FDA @SteveFDA @CDCgov @DHSgov

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020