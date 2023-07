Trump dice que mantendrá candidatura presidencial aunque sea condenado El exmandatario de EU agrega que "incluso los locos de la izquierda radical dicen que no, que eso no me detendría, y tampoco me detendría"

Donald Trump sostiene una Biblia mientras visita el exterior de la Iglesia de St. John en Lafayette Park desde la Casa Blanca el lunes 1 de junio de 2020 en Washington. Foto: AP