Donald Trump defendió este domingo en Twitter al juez Brett Kavanaugh, acusado una vez más de haber tenido un comportamiento sexual inapropiado durante su juventud, cerca de un año después de su confirmación tumultuosa a la Corte Suprema de Estados Unidos.

El New York Times asegura en su edición dominical que Kavanaugh, cuando era estudiante en Yale en los años 1980, exhibió su pene durante una noche de borrachera y que sus amigos lo animaron a ponerlo en la mano de una estudiante.

El diario cita el nombre de un testigo de la escena que informó del incidente a la policía federal y a senadores hace un año, cuando otras acusaciones surgieron contra el juez.

El FBI, encargado de investigar al hombre que Trump había elegido para entrar a la Corte Suprema estadounidense, no había tenido en cuenta su testimonio, según el diario neoyorquino.

"Los demócratas de la izquierda radical y sus socios de los medios mentirosos vuelven al ataque contra Kavanaugh (...) Es inocente y ha sido tratado de forma HORRIBLE", tuiteó Donald Trump.



Brett Kavanaugh should start suing people for libel, or the Justice Department should come to his rescue. The lies being told about him are unbelievable. False Accusations without recrimination. When does it stop? They are trying to influence his opinions. Can’t let that happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019