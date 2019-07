El mandatario estadounidense, Donald Trump, atacó al fiscal especial Robert Mueller el lunes, dos días antes de que el exdirector del FBI testifique en el Congreso por primera vez tras su informe sobre la injerencia rusa en las pasadas elecciones estadounidenses y la supuesta obstrucción a la justicia del presidente.

Trump volvió a tildar la investigación de Mueller de "caza de brujas" sesgada y mintió al decir que el informe del fiscal especial, emitido en abril, no había encontrado injerencia rusa en su campaña de 2016 ni le acusaba de obstrucción a la justicia.

"Al conflictivo Robert Mueller no se le debe dar otra oportunidad de morder la manzana. Al final será perjudicial para él y para los falsos demócratas en el Congreso, que han malgastado su tiempo en esta ridícula caza de brujas", tuiteó el mandatario.

"Resultado del informe Mueller, ¡NO COLUSIÓN, NO OBSTRUCCIÓN!", aseguró.



Highly conflicted Robert Mueller should not be given another bite at the apple. In the end it will be bad for him and the phony Democrats in Congress who have done nothing but waste time on this ridiculous Witch Hunt. Result of the Mueller Report, NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION!...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019