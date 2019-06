Trump cancela ataque a Irán; no descarta tomar represalias

El Presidente Donald Trump dijo este viernes que Estados Unidos estaba “armado y cargado” para tomar represalias contra Irán por el derribo de un dron estadounidense, pero canceló los ataques con misiles 10 minutos antes de su inicio porque le informaron que morirían 150 personas.

Trump tuiteó que Estados Unidos nunca le permitirá a Irán poseer un arma nuclear, pero añadió que no tiene prisa para responder al derribo de un dron de vigilancia estadounidense sobre el estrecho de Ormuz. Su declaración fue el indicio más reciente de que no quiere escalar el enfrentamiento, pero que no descarta un ataque en el futuro.



Video Pentágono divulga un video de supuesto derribo de dron de EU por Irán

Mundo La tensión entre Teherán y Washington ha escalado en las últimas semanas, al punto de que el Gobierno estadounidense ha decidido enviar más tropas y reforzar su despliegue militar de buques y misiles en el golfo Pérsico

Dijo que las sanciones económicas están paralizando la economía iraní y que habrá más.

Por su parte, Irán sostuvo que había emitido varias advertencias antes de derribar el dron sobre lo que dijo era su territorio.

iarp