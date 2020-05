Trump afirma que estudia retomar parte de la financiación de EU a la OMS

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado que está considerando retomar parte de la financiación a la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de haber congelado las aportaciones al organismo en abril.

"Esta es uno de los numerosos conceptos que están siendo considerados bajo el cual pagaríamos el 10% de lo que hemos estado pagando durante muchos años, poniéndonos al nivel de los pagos mucho más bajos de China", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

"Aún no he tomado una decisión final. Todos los fondos están congelados", agregó el mandatario desde la residencia presidencial de Camp David (Maryland), a las afueras de Washington, donde pasa el fin de semana.



Lou, this is just one of numerous concepts being considered under which we would pay 10% of what we have been paying over many years, matching much lower China payments. Have not made final decision. All funds are frozen. Thanks! https://t.co/xQUzHy4NDa

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020