Trump afirma que desclasificó todos los documentos en Mar-a-Lago, ¿eso importa?

El FBI recuperó documentos que fueron etiquetados como “ultrasecretos” de la propiedad Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en Florida, según documentos judiciales publicados este viernes después de que un juez federal revelara la orden que autorizó la búsqueda sin precedentes esta semana.

Un recibo de propiedad abierto por la corte muestra que los agentes del FBI tomaron 11 conjuntos de registros clasificados de la propiedad durante una búsqueda el lunes.

Los registros incautados incluyen algunos marcados no sólo como ultrasecretos, sino también como “información confidencial compartimentada”, una categoría especial destinada a proteger los secretos más importantes de la nación que, si se revelan públicamente, podrían causar daños “excepcionalmente graves” a los intereses estadounidenses. Los registros judiciales no proporcionaron detalles específicos sobre la información que podrían contener los documentos.

La orden dice que los agentes federales estaban investigando posibles violaciones de tres leyes federales diferentes, incluida una que rige la recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa en virtud de la Ley de Espionaje. Los demás estatutos abordan la ocultación, mutilación o eliminación de registros y la destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales.

Trump afirmó que los documentos incautados por los agentes estaban "todos desclasificados" y argumentó que los habría entregado si el Departamento de Justicia se lo hubiera pedido.

Una autoridad que caduca, con limitaciones...

Si bien los presidentes en ejercicio generalmente tienen el poder de desclasificar información, esa autoridad caduca tan pronto como dejan el cargo y no estaba claro si los documentos en cuestión alguna vez fueron desclasificados.

E incluso los poderes de un titular para desclasificar pueden estar limitados con respecto a secretos relacionados con programas de armas nucleares, operaciones y operativos encubiertos, y algunos datos compartidos con aliados.

Trump mantuvo la posesión de los documentos, a pesar de las múltiples solicitudes de las agencias, incluidos los Archivos Nacionales, para entregar los registros presidenciales de acuerdo con la ley federal.





La orden de registro de Mar-a-Lago entregada el lunes fue parte de una investigación en curso del Departamento de Justicia sobre el descubrimiento de registros clasificados de la Casa Blanca recuperados de la casa de Trump a principios de este año. Los Archivos habían pedido al departamento que investigara después de decir que 15 cajas de registros que recuperó del patrimonio incluían registros clasificados.

No está claro si el Departamento de Justicia siguió adelante con la orden simplemente como un medio para recuperar los registros o como parte de una investigación criminal más amplia. Múltiples leyes federales rigen el manejo de información clasificada, con sanciones penales y civiles, así como registros presidenciales.

Ley de Espionaje no hace referencia a si un documento se ha considerado clasificado

De acuerdo con The New York Times, incluso si no hay evidencia de que Trump haya seguido los procedimientos normales para desclasificar ciertos tipos de información, sus abogados podrían argumentar que no estaba obligado constitucionalmente a obedecer tales reglas.

Sin embargo, siempre según el Times, por un lado, dos de las leyes a las que hace referencia la orden de registro, las Secciones 1519 y 2071 del Título 18 del Código de Estados Unidos, tipifican como delito la sustracción u ocultación de registros gubernamentales, independientemente de si tenía nada que ver con la seguridad nacional.

Por otro lado, las leyes contra la toma o el acaparamiento de material con información de seguridad nacional restringida, que generalmente conllevan penas más severas que el robo de documentos ordinarios, no siempre se alinean con si los archivos están técnicamente clasificados.

La Ley de Espionaje no hace referencia a si un documento se ha considerado clasificado. En cambio, tipifica como delito retener, sin autorización, documentos relacionados con la defensa nacional que podrían usarse para dañar a Estados Unidos o ayudar a un adversario extranjero, mencionó el Times. Los fiscales podrían argumentar que un documento cumple con el estándar de esa ley, independientemente de si Trump lo declaró sin clasificar antes de dejar el cargo.

Multa o cárcel hasta por 10 años

La Ley de Espionaje establece, entre otras cosas, mencionó Vox, “que un funcionario al que se le haya confiado información confidencial o clasificada que permita que se la quiten de su ubicación segura por ‘negligencia grave’ o que sepa que se la quitaron de un lugar seguro y no se lo diga a los funcionarios federales puede ser multado o encarcelado hasta por 10 años”.

De acuerdo con el portal Vox, “los Archivos Nacionales recuperaron al menos 15 cajas de registros presidenciales a principios de este año; la ley federal requiere que las administraciones presidenciales entreguen sus registros a los Archivos Nacionales. Según los reportes, un informante le dijo al gobierno federal que no se habían recuperado todos los documentos importantes. Según los informes, el FBI visitó Mar-a-Lago en junio y le dijo a Trump que asegurara mejor los artículos restantes; también se emitió una citación después de esa visita en un intento de recuperarlos”.

