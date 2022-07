Tras casi 40 años, el querido helado Choco Taco será descontinuado en EU

Un millonario de la tecnología se ofreció a comprarlo. Un senador federal sugirió que el gobierno estadounidense debería obligar a los fabricantes a elaborarlo.

Pero hasta el momento, Klondike no ha cedido en su plan de descontinuar el Choco Taco.

La compañía Klondike confirmó este martes que el postre se retirará de los camiones de helados, de los minisúpers y de los estantes de los supermercados.

“Durante los últimos dos años hemos experimentado un aumento sin precedentes en la demanda en toda nuestra cartera, y hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles para garantizar la disponibilidad de nuestra cartera completa en todo el país”, dijo un representante de Klondike en un correo electrónico.

“Una parte necesaria pero desafortunada de este proceso es que a veces debemos descontinuar productos, incluso un artículo querido como Choco Taco”.

Klondike, propiedad de la empresa londinense Unilever, continúa vendiendo conos, batidos y su emblemática barra Klondike en todo el país.

El Choco Taco, inventado en 1983 por un exconductor de un camión de helados, es un cono de waffle con forma de taco relleno de helado con caramelo. Está bañado en chocolate y cacahuetes.



If Choco Tacos are gone, what’s next? Hershey Pies? Salt and vinegar potato chips? Baseball? AMERICAN DEMOCRACY?

I tell you: this is how it starts.

— Stephen King (@StephenKing) July 26, 2022