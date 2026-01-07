Más Información

Trump inicia extracción del petróleo de Venezuela; “yo controlaré el dinero”, dice

La mañanera de Sheinbaum, 07 de enero, minuto a minuto

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

Interoceánico asegura a sus trabajadores…pero no a los pasajeros

Arrastran Tren Maya, AIFA y Dos Bocas 65 litigios

EU, política bajo presión electoral

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Delcy Rodríguez decreta 7 días de duelo en Venezuela; rinde homenaje a "jóvenes mártires" que defendieron a Maduro

Maduro tiene inmunidad por ser presidente de Venezuela, dice fiscal; no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros"

Retienen a diputada en garita de Calexico; intentó cruzar 800 mil pesos sin declarar

Renuncia magistrada Josefina Pérez y cercana a Zaldívar al Órgano de Administración Judicial; fue electa por voto popular

Berlín.- Los operarios restablecieron el miércoles el suministro eléctrico a miles de hogares en Berlín tras cuatro días sin luz y a temperaturas bajo cero luego de un presunto ataque de extrema izquierda a líneas de alta tensión, informaron las autoridades.

Alrededor de 45 mil hogares y 2 mil 200 negocios se quedaron sin electricidad el sábado por la mañana después de un incendio en un puente con cables de alta tensión sobre el canal Teltow, en el suroeste de la capital alemana, lo que afectó a unas 100 mil personas.

Las autoridades pudieron reconectar gradualmente a muchos a la red, pero se necesitaron varios días de trabajo para reparar los daños. Unas 25 mil 500 viviendas y mil 200 negocios seguían sin electricidad el martes, la mayoría en el próspero distrito de Zehlendorf.

Fue el apagón más largo en la ciudad desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El operador de la red eléctrica de Berlín dijo que el servicio se estaba restableciendo gradualmente el miércoles en los hogares restantes, reportó la agencia noticiosa alemana dpa.

Los investigadores se han centrado en la reivindicación escrita de un grupo de extrema izquierda, titulada "Cortando la luz a los gobernantes", que afirmó que una central eléctrica a gas en el distrito berlinés de Lichterfelde había sido "saboteada con éxito". El objetivo de la acción era golpear a la industria energética de combustibles fósiles, no causar cortes de energía, añadió.

La agencia de inteligencia doméstica de Alemania dijo que los autodenominados "Grupos Volcán" han estado perpetrando ataques contra la infraestructura en Berlín y el estado circundante de Brandeburgo desde 2011. En 2024, un ataque a una torre que suministra a una fábrica de Tesla cerca de Berlín detuvo temporalmente la producción.

La fiscalía federal alemana dijo el martes que se puso al frente de la investigación debido a sospechas de sabotaje anticonstitucional, pertenencia a una organización terrorista e incendio premeditado.

mcc

