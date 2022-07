Tragedia en fiesta en Israel: cráter se traga a dos personas en una psicina y deja un muerto

Una piscina fue tragada por un cráter que se formó en la parte inferior del edificio, absorbiendo toda su agua y arrastrando a dos personas al cráter que se formó a continuación. Uno de ellos logró escapar con heridas leves, pero el segundo se lo llevó una succión y terminó muriendo.

Los equipos de búsqueda llegaron al lugar, en la localidad de Karmei Yosef, y encontraron el cuerpo después de una compleja operación de rescate, que duró cuatro horas y requirió la asistencia de cámaras adheridas a los cascos de los rescatistas mientras se encontraban bajo tierra, según el portal. Tiempos de Israel.

Para realizar el rescate, los agentes tuvieron que construir una estructura de soporte para evitar que la superficie de la piscina se derrumbara más sobre ellos antes de que pudieran localizar el cuerpo del hombre desaparecido. El incidente tuvo lugar durante una fiesta en la piscina celebrada para los empleados de una empresa privada.

Los equipos enviados a la escena también ayudaron a rescatar a un hombre de 34 años que logró salir antes de ser arrastrado. Sufrió heridas leves en la parte inferior del cuerpo y fue atendido en el lugar por paramédicos.



Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died.pic.twitter.com/VBQbVrJnyp

— Noam Blum (@neontaster) July 21, 2022