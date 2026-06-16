La muerte de Maria Eduarda Rodrigues, de 21 años, durante un salto bungee en Limeira, en el interior de Sao Paulo, sigue siendo investigada por la Policía Civil como homicidio doloso.

Graduada en educación física, residente de la ciudad de Jandira y empleada de un gimnasio, la joven cayó desde una altura aproximada de 40 metros tras ser lanzada sin estar sujeta a cuerdas de seguridad y aún presentaba signos vitales tras la caída, según un profesional sanitario que participó en el rescate.

El accidente ocurrió en Ponte do Esqueleto, una estructura ferroviaria sin terminar ubicada en la zona rural de Limeira. Maria Eduarda participaba en el salto en el que los instructores guían al participante hasta la plataforma antes de una caída controlada. Las imágenes muestran que era sostenida por tres miembros del equipo, pero no estaba sujeta al equipo que debería haber evitado la caída libre.

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Inmediatamente después del accidente, los testigos mostraron desesperación al percatarse del fallo en los protocolos de seguridad. La joven aún presentaba signos vitales cuando llegaron las primeras personas que intentaron socorrerla.

La enfermera Rayza Dias, que participó en la atención, describió a TV Record las dificultades para hallar a María Eduarda.

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"Me raspé toda la mano porque la pendiente es muy pronunciada y sólo hay una cuerda para bajar. Estaba cubierta de barro", relató.

Según ella, la víctima aún respiraba cuando la encontraron.

"Vi que respiraba con dificultad y le examiné las pupilas, que lamentablemente estaban dilatadas. Vi que tenía pulso, era muy débil, pero aún tenía pulso", declaró.

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Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, instantes antes del fatal salto en bungee en Limeira, São Paulo (13/06/2026). Foto: Captura de pantalla

Rayza también mencionó que pudo hablar con la joven durante la consulta.

— Incluso hablé con ella. Tengo la costumbre de bromear y decir: "Nadie muere en mi turno". Y hasta le dije: "Duda, nadie muere en mi turno", aunque no estaba de servicio ahí.

Detenidos no explican cómo ocurrió la falla

La investigación condujo a la detención de tres hombres identificados como Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra. Presuntamente operaban bajo las marcas "Ih Voei" y "Entre Cordas", y su detención en flagrante delito fue convertida en prisión preventiva.

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En su testimonio, dos de los sospechosos afirmaron haber sufrido un "desmayo" durante los preparativos y dijeron que no podían explicar en qué momento dejaron de sujetar las cuerdas de seguridad a María Eduarda.

Según el agente de policía a cargo del caso, no existía ninguna empresa formalmente constituida detrás de la operación. Los organizadores actuaron de forma autónoma, utilizando perfiles en redes sociales para promocionar los saltos. Tras la notoriedad del caso, estas páginas fueron eliminadas de internet.

La defensa argumenta que los tres tienen una amplia experiencia en actividades de aventura y afirma que esta fue la primera muerte registrada en sus carreras profesionales.

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Según la investigación, María Eduarda pagó R$ 180 (606.83 pesos) por la experiencia y R$ 150 (505.69 pesos) adicionales por la grabación del salto con una cámara de 360 ​​grados. El equipo, que podría esclarecer detalles de los momentos previos al accidente, aún no ha sido localizado.

"Te amo eternamente, mi princesa", madre de joven publica mensaje de despedida

En las redes sociales, Valdenia Rodrigues, madre de María Eduarda, publicó mensajes de despedida marcados por el dolor de la pérdida.

"Hija mía, sólo hoy quise abrazarte más de mil veces. ¡Cuánto me duele tu partida! Te amo eternamente, mi princesa", escribió.

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En otro homenaje, declaró:

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"Muchísimas gracias por haber formado parte de mi vida durante estos 21 años. Fue un honor oírte llamarme mamá. Dios, gracias por este privilegio", dijo.

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Horas antes de la actividad, María Eduarda había compartido una foto en redes sociales frente a pancartas que advertían sobre el riesgo de muerte en el lugar. En tono jocoso, escribió: "¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar de un puente?".

El Puente Esqueleto, donde ocurrió el accidente, pertenece al gobierno federal y ha sido escenario de otros incidentes graves. En 2024, un ciclista falleció tras caer del viaducto. En otros incidentes, dos mujeres resultaron gravemente heridas. Existen discrepancias entre el Ayuntamiento de Limeira y la Secretaría Federal de Patrimonio sobre quién es responsable de la vigilancia de la zona y el control de acceso al sitio.

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