Al menos 12 personas resultaron heridas cuando hombres enmascarados abrieron fuego indiscriminadamente y sin motivo aparente en un bar de Toronto en la noche del viernes al sábado, informó la policía el sábado.

Los policías buscan a tres sospechosos de sexo masculino.

La policía declaró antes que uno de los presuntos atacantes estaba en fuga, tras el tiroteo ocurrido a última hora del viernes en un barrio del este de la mayor ciudad de Canadá.

Todas las víctimas, entre 20 y 50 años, fueron hospitalizadas pero no corren peligro.

"Informes dan cuenta de una tiroteo en un pub. Varias personas fueron heridas", declaró la policía de Toronto en X. "Doce heridos, seis de ellos de bala (...) pero sus vidas no están en peligro", resumió.

Hay "tres hombres sospechosos de ser los tiradores", añadieron las autoridades.

Los atacantes tenían un fusil de asalto y armas cortas.

"Entraron al pub. Sacaron sus armas y abrieron fuego sin distinción sobre los presentes", declaró el comisario Paul MacIntyre.

"El móvil del tiroteo no está claro. Seguimos todas las pistas", añadió, citado por CTV News. "Nuestra investigación dirá si este pub fue blanco de este ataque por una razón particular o no".

"Buscamos saber quiénes son los propietarios, y quiénes son los clientes. Puede ser un acto casual o dirigido. No lo sabemos", añadió el comisario sobre el ataque al Piper Arms Pub.

Según medios locales, se trataba de la inauguración del bar.

"Fue horrible"

El comisario señaló que vio el video de vigilancia del bar que muestra a las personas tratando de protegerse o cayendo al suelo tras ser alcanzadas por balas.

"Estos tipos miraron a la gente y abrieron fuego. Fue horrible", resumió MacIntyre.

La policía reúne más videos en el barrio en busca de los atacantes, que llegaron y se fueron a bordo de un vehículo.

El comisario describió la escena como "irreal". "Las bebidas siguen sobre las mesas. La comida sigue sobre las meses. Los bolsos y calzados de las personas siguen allí", declaró.

"Hay sangre regada por el piso. Es una escena indescriptible", concluyó.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, declaró en la red X que está "profundamente en shock" por este hecho.

mcc