Tiroteo en supermercado de Colorado, EU, deja 10 muertos

El tiroteo registrado en un supermercado de Colorado, Estados Unidos, dejó al menos 10 muertos, confirmó este lunes la policía de Boulder y también el medio estadounidense The New York Times.

Antes de darse a conocer esta cifra, la policía local solo había informado que varias personas murieron en el ataque, incluyendo un agente de policía, pero no dio detalles de cuántos muertos se reportaron.

El comandante de la policía de Colorado, Kerry Yamaguchi, dijo que había un sospechoso detenido, quien recibía atención médica.

En un video fue captado cómo los agentes sacaron esposado de la tienda a un hombre con el torso desnudo y al que le corría sangre por una pierna, pero las autoridades no aclararon si se trata del sospechoso.

Un hombre que acababa de salir de la tienda en Boulder, Dean Schiller, dijo a The Associated Press que escuchó disparos y vio a tres personas tendidas bocabajo, dos de ellas en el estacionamiento y una más cerca de la entrada. Señaló que "no podría decir si estaban respirando”.

Un video publicado en YouTube muestra a una persona en el piso dentro de la tienda King Soopers y a otras dos en el exterior, pero se desconocía la gravedad de sus lesiones. Al principio del video se escucha lo que parecen ser dos disparos.

