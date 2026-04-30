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Dublín.- El Tribunal Supremo de Dublín dictaminó que puede seguir transfiriendo datos desde la Unión Europea a mientras se revisa un recurso de apelación presentado por la plataforma de vídeos contra las sanciones impuestas por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, en inglés).

La DPC, el principal regulador del sector en el bloque comunitario, impuso el pasado mayo una multa de 530 millones de euros a TikTok por infringir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

También ordenó a la tecnológica, propiedad de la corporación ByteDance, que suspendiera la transferencia de datos de usuarios a servidores en China mientras adaptaba sus sistemas de procesamiento a las normativas comunitarias en un plazo de seis meses.

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TikTok apeló esa decisión el pasado noviembre ante el Tribunal Superior irlandés y esta instancia concedió entonces una suspensión de las restricciones impuestas por la DPC, incluida la multa, al sostener que el riesgo para los consumidores derivado de la transferencia de datos era limitado y temporal.

El Tribunal Supremo ratificó hoy ese dictamen provisional en vista de que la suspensión se mantendrá durante un periodo de tiempo relativamente breve, hasta que el Superior emita un fallo definitivo tras haber declarado el caso visto para sentencia.

La DPC inició sus pesquisas sobre TikTok en septiembre de 2021 para examinar la legalidad de las transferencias de datos personales de usuarios de la plataforma en el Espacio Económico Europeo (EEE) a China.

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Según la comisión, la plataforma no "verificó, garantizó ni demostró" que los datos personales de usuarios en Europa, a los que accedía remotamente desde China, recibían el mismo nivel de protección equivalente al proporcionado en el espacio de la UE.

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